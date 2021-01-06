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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

İHA

Kuşadası Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

Kuşadası Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet vermek amacıyla önemli kararlar alındı.
Kuşadası Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Belediye Düğün Salonu’nda yapıldı. Kuşadası Belediye Meclisi’nin 2021 yılı boyunca her ayın ilk Salı günü toplanmasına ve yıl boyunca tatil yapmamasına karar verilen toplantıda Kuşadası Belediyesi Denetim Komisyonu üyeleri seçildi. Yapılan gizli oylama ile Denetim Komisyonu’nda Belediye Meclis üyelerinden Melahat Yaylacı, Gürol Turhan, Mehmet Sarıdedeoğlu ve Ali Rıza Efe’nin yer alması karara bağlandı.
Önemli kararlar alındı
2021 yılının ilk meclis toplantısında kent ile ilgili önemli kararlar alındı. Pandemi sürecinde işletmeleri kapalı olan belediye kiracısı esnafın kira borçlarının 5 ay süreyle ertelenmesine ve taksitlendirilmesine karar verilen toplantıda Kuşadası Belediyesi’nin yetki alanında bulunan cadde ve sokaklarda uygulanacak cephe düzenlemeleri, reklam ve tanıtım elemanları ile ilgili esaslar da belirlendi. Kent estetiğine önemli bir katkı sunacak karar oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca Kuşadası’nı depreme hazırlamak, riskli yapıların tespit edilmesini ve vatandaşların deprem konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak üzere Kuşadası Belediyesi bünyesinde “Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü” kurulmasına karar verildi.
Kültür ve spora destek
Toplantıda öte yandan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından Kadıkalesi’nde sürdürülmekte olan kazı çalışmalarına verilen desteğin sürdürülmesi amacıyla Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e protokol yapma yetkisi verildi. Meclis toplantısında alınan bir diğer önemli karar ise spora sunulacak destek ile ilgili oldu. Toplantıda 2021 yılında Kuşadası Belediyespor’a 200 bin TL, Kuşadası Gençlik Spor Kulübü’ne ise 100 bin TL nakdi yardım yapılmasına karar verildi.
Kısa çalışma ödeneği açıklaması
Toplantının açılışında konuşan Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi’nde uygulanmaya başlanan kısa çalışma ödeneği ile ilgili bir açıklama yaptı. Kuşadası Belediyesi’nde görevli hiçbir personelin ücretsiz izne ayrılmasının ya da işten çıkarılmasının söz konusu olmadığına bir kez daha dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Kuşadası Belediyesi olarak pandemi ve deprem sürecinde yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle 200 çalışma arkadaşımızı 100’er kişilik gruplar halinde kısa çalışma ödeneğinden faydalandırmaya başladık. Bazı çevreler tarafından ortaya atılan Kuşadası Belediyesi’nde işten çıkarılma yaşandığına ilişkin spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kısa çalışma ödeneği uygulamasına dahil ettiğimiz personelimizin tüm özlük hakları korunmakta ve aylık ücretlerinin yüzde 60’ı ödenmektedir” dedi.

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