ADÜ Rektörü Aldemir; "Kaos peşinde olanların kirli senaryosunu reddediyoruz"

Bugün Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir başkanlığında toplanan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Senatosu toplantı sonunda bildiri yayınladı. Senato bildirisini açıklayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ülkemizde son zamanlarda üniversitelerde yaşatılmaya çalışılan kaos ortamına ilişkin açıklamalarda bulunarak "Kaos peşinde olanların kirli senaryosunu reddediyoruz" dedi.

Üniversitelerin, bilimin üretildiği ve yayıldığı, eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkıyı mihenk taşı olarak benimseyen kurumlar olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, açıklamasında "Yine üniversiteler, farklı fikirlerin barındığı güvenli limanlardır. Böylesi önemli misyonu olan güzide kurumlarımızı hedef almak, Türkiye’yi hedef almak, kaosa hizmet etmektir.

Üniversitelerimiz üzerinden kirli emelleri olanların farkındayız. Vesayetçileri de terör örgütlerini de görüyoruz. Vesayetçiler ve terör örgütleri üzerinden birliğimizi hedef alanları, 12 Eylül darbesi, 15 Temmuz ve Gezi gibi hain emellerin beslendiği hareketlerden iyi tanıyoruz. Son günlerde, 12 Eylül koşullarını oluşturmak istercesine güzide üniversitelerimizi hedef alan talihsiz senaryoların tekrar hayata geçirilmeye çalışıldığını görmekteyiz. Bilinmesini isteriz ki; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi senatosu olarak, üniversitelerimizde her türlü şiddeti, en değerli varlıklarımız olan öğrencilerimizi kullanarak ve emelleri için onlardan faydalanarak bir kaos peşinde olanların kirli senaryosunu reddediyor ve oluşturulmak istenen kaosa hizmet edenleri sağduyulu davranmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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