Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deniz patlıcanı avcılığı yapan dalgıç vurgun yedi. Kıyıya çıkartılan dalgıç Didim Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahale ile hayata döndürülerek Aydın’a sevk edildi.

Olay saat 16:30 sıralarında Didim 3. koy açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye deniz patlıcanı avcılığı yapan 25 yaşındaki Aşkın Olur, denizin altında iken deniz patlıcanı topladığı esnada vurgun yedi. Olur’un hareketsiz kalmasından şüphelenen ve kendisiyle birlikte denizin altında olan kardeşi Ercan Olur kardeşini yukarıya çıkardı. Olayla ilgili olarak Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istenirken, vurgun yiyen genç dalgıca ilk müdahaleyi teknede yapıldı. Didim Marina’da karaya çıkartılan genç dalgıca 112 acil servis ekipleri müdahale etti. Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan dalgıç yeniden yaşama döndürüldü. Durumu ağır olan Aşkın Olur, Aydın ADÜ Tıp fakültesi hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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