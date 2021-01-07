ADÜ İktisadi İşletmesi oto yıkama birimi ‘vale’ hizmetiyle büyük kolaylık sağlıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İktisadi İşletmesine bağlı oto yıkama bölümü hem Üniversitemiz personeline hem de Aydınlılara alanında uzman kadrosuyla temizlik hizmeti veriyor.
Son sistem köpüklü oto yıkama ile oto bakım ve temizlik hizmetinin yanı sıra adresten araç alımı yaparak yıkama sonrasında yine adrese teslim ile büyük kolaylık sağlıyor. Uzman kadrosuyla en kaliteli hizmeti sunan oto yıkama bölümünde içdış yıkama, motor temizliğinin yanı sıra kısa süre sonra pasta cila ve boya koruma, tavantaban temizliği ve koltuk temizliği hizmetleri de başlayacak. Araç sahiplerine en uygun fiyatlarla hizmet sunan serviste içdış yıkama 30 TL, motor temizliği ise 50 TL olarak gerçekleşirken, vatandaşların iletişim için 0535 976 61 39 numarasından irtibata geçebilecekleri belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.