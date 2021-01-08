Vali Aksoy; "Basın, demokrasinin temel unsurlarından biridir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aksoy; "Basın, demokrasinin temel unsurlarından biridir"

İHA

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aksoy, "Basın, demokrasinin temel unsurlarınından biridir" dedi.

Vali Aksoy; "Basın, demokrasinin temel unsurlarından biridir"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aksoy, "Basın, demokrasinin temel unsurlarınından biridir" dedi.

Vali Aksoy mesajında, "10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen bu özel günü hep birlikte kutluyoruz. Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla, demokrasinin temel unsurlarından biridir. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanması, iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkündür. Medyanın güçlü olması, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması bakımından hayati önemdedir. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzün en dinamik ve fedakarlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir. Yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da ciddi bir ilerleme kaydeden basınımızın, geçmişten günümüze ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde çok değerli katkıları olmuştur. Basının ulaştığı seviyede en büyük pay, şartlar ne olursa olsun görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir. Gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan başta Aydın’ın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerini gündeme taşıyarak basın sektöründe hizmet veren basın çalışanlarımızın bu anlamlı günlerini içtenlikle kutluyorum. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hülasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir' ilkesinden hareketle görevlerini büyük bir gayretle ve fedakarca yerine getiren gazetecilerimize Aydın’a hizmetlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyor, meslek ahlakı ve bilinci içinde çalışan tüm gazetecileri tebrik ediyor, hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Didim’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Vali Aksoy'un '10 Ocak İdareciler Günü' mesajı
YEREL HABERLER Vali Aksoy'un '10 Ocak İdareciler Günü' mesajı
ADÜ Öğretim Üyesi Çoban'ın baş editörlüğünü yaptığı kitap yayınlandı
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyesi Çoban'ın baş editörlüğünü yaptığı ...
Yola düşen lastik araçları birbirine kattı Lastiğe çarpmamak için duran otomobillere kamyon çarptı 6 araçta maddi hasar meydana geldi
YEREL HABERLER Yola düşen lastik araçları birbirine kattı Lastiğe ...
Sahte para ile alışveriş yapıyordu, yakalandı
YEREL HABERLER Sahte para ile alışveriş yapıyordu, yakalandı
Uyuşturucu tacirleri Mobil Park ekiplerinden kaçamadı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri Mobil Park ekiplerinden kaçamadı
Başkan Kaplan’ın başarısı Aydın sınırlarını aştı Kaplan, Türkiye genelinde zirveye aday gösterildi
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’ın başarısı Aydın sınırlarını ...
İlk kadın sendikacı Zehra Kosova’nın ismi Kuşadası’nda parkta yaşatılacak
YEREL HABERLER İlk kadın sendikacı Zehra Kosova’nın ismi ...
Kuşadası’nda reklam, tanıtım ve tabelalara standart getirildi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda reklam, tanıtım ve tabelalara standart ...
Çocukların kavgası mahalleyi birbirine kattı
YEREL HABERLER Çocukların kavgası mahalleyi birbirine kattı
İnşaat konteyneri alev alev yandı
YEREL HABERLER İnşaat konteyneri alev alev yandı
Aydın’da Aralık ayında 354 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Aydın’da Aralık ayında 354 trafik kazası meydana ...
Başkan Çerçioğlu'nun yardımıyla gün yüzü gördü Başkan Çerçioğlu; “Tüm engelli vatandaşlarımızın yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu'nun yardımıyla gün yüzü gördü Başkan ...
Beton mikseri traktöre çarptı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Beton mikseri traktöre çarptı: 1 ağır yaralı
Mazgal hırsızları polisten kaçamadı Çaldıkları mazgalları satamadan yakalandılar
YEREL HABERLER Mazgal hırsızları polisten kaçamadı Çaldıkları ...
Nazilli Belediyesi Sümerbank için seferber olacak
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi Sümerbank için seferber olacak
Nazilli'de 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı
YEREL HABERLER Nazilli'de 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı
Büyükşehir’den vatandaşlara vitamin desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den vatandaşlara vitamin desteği
Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası’nda dezenfekte çalışması yaptı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası’nda dezenfekte ...
Aydın'da tüm acil numaralar 112'de birleşecek
YEREL HABERLER Aydın'da tüm acil numaralar 112'de birleşecek
Aydın’ın 9. Coğrafi İşareti Karacasu’nun Balkoop markasına verildi
YEREL HABERLER Aydın’ın 9. Coğrafi İşareti Karacasu’nun Balkoop ...
Söke Kaymakamı Zeybek, kurumlardaki incelemelerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Söke Kaymakamı Zeybek, kurumlardaki incelemelerini ...
ADÜ İktisadi İşletmesi oto yıkama birimi ‘vale’ hizmetiyle büyük kolaylık sağlıyor
YEREL HABERLER ADÜ İktisadi İşletmesi oto yıkama birimi ‘vale’ ...
Karacasu’da 280 bin fidan toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Karacasu’da 280 bin fidan toprakla buluşuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X