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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak kazılar ve kaçak avcılar Menet Adası’na zarar veriyor

İHA

Kaçak kazılar ve kaçak avcılar Menet Adası’na zarar veriyor

Aydın’da Bafa Gölü içerisinde yer alan Menet Adası kaçak kazılar ve kaçak avcıların hedefi oldu.
Aydın’da doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, mitolojik hikayeleri, yılan balıkları ve kuş zenginliğiyle sırtını dayadığı Beşparmak Dağları’nın olağanüstü peyzajıyla bir bütünlük oluşturan Bafa Gölü, Türkiye’nin en güzel göllerinin başında gelmektedir. Gölün birçok özelliği bulunmaktadır. Bunlardan birisi de göl içindeki adalardır. Karayla bağlantısı bulunan İkizce Adaları’nın tahkimatlı olanı hariç, diğerlerinin etrafı suyla çevrilidir. Yerleşimlere ve yol güzergahına uzak, kuzeydeki bakir kıyılara daha yakın olan Menet Adası’nın özelliği diğerlerinden farklı olup, doğa ve tarih zengini Menet Adası’nın son günlerdeki en büyük sorunu, bakir olması nedeniyle bölgeye gelerek kaçak kazı yapanlar ve kaçak avcılar oldu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “Bölgede önemli çalışmaları bulunan, Hristiyan arkeolojisi ve Bizans sanatı tarihi uzmanı Alman bilim insanı Urs Peschlow Menet Adası’yla ilgili çalışmalarında; 370 metre uzunluğuyla gölün en büyük adası olduğunu ve buradaki yerleşmenin Orta Çağ Bizans Dönemi’nde kurulan küçük bir kasaba özelliğini taşıdığını belirtmiştir. Diğer adalardan farklı olarak, burada bir manastırın olmadığı, güneydoğu bölümünde bir kilise ve 2 şapelin varlığı teşhis edilmiştir. Menet Adası’nın hemen karşısındaki kıyılarda yanyana sıralanan odacıkların, ada da yaşayanlara ait mezarlar olduğu ve hemen arkasında bulunan tepenin yer mezarlarıyla kaplı olduğu görülür. Buradaki nekropolün Menet Ada’ya ait olduğunu belirten Peschlow, nekropolün ayrı bir bölümündeki mozolelerin üst kesim grubuna ve varlıklı kişilere ait olduğunu, tepecikte bulunan yer mezarlarına ise sıradan kişilerin gömüldüğünü belirtmiştir” dedi.

EKODOSD Derneği Başkanı Sürücü, adada yaşayanların kuzeydeki kıyıları sadece nekropol olarak kullanmadıklarını ifade ederek, “Zeytinyağı çıkarmak için buradaki kayalardan yararlanmışlar, birçok mağarayı yaşam alanı olarak kullanarak, gözetleme kuleleri ve kaya kiliseleri de inşa etmişler. Döneminde kasabanın sakinlerinin oturduğu Menet Adası’nda, günümüzdeki sahipleri kuşlar olmuştur. En fazla kuş varlığının olduğu Menet Adası’nda genellikle Gri Balıkçıl, Ak Balıkçıl ve Karabatak gibi kuş türleri yuva yaparak üremelerini gerçekleştirmektedir. Son yıllarda nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan Tepeli Pelikanlar da üremeye başlamıştır. Bu son derece sevindirici bir durumdur. Doğa ve tarih zengini bu bölgenin en büyük sorunu, bakir olması nedeniyle bölgeye gelerek kaçak kazı yapanlar ve kaçak avcılar olmaktadır. Pandemi sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle bölgedeki insan hareketliliği bir ölçüde azalmıştır” diye konuştu.

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