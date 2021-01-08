Korona virüs Aydınlı polis memurunu hayattan kopardı

İzmir'in Torbalı ilçesinde görev yapan Aydınlı polis memuru Elvan Özdemir Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs kış ayları ile birlikte etkisini arttırarak sürdürüyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 20 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs Aydınlı polis memuru Elvan Özdemir'i de hayattan kopardı. İzmir'in Torbalı ilçesinde görev yapan Aydınlı polis memuru Özdemir, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Özdemir'in vefatı ailesi ve mesai arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, Koçarlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



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