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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yemek borusuna sarımsak takılan kadın ölümden döndü

İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde yemek borusuna sarımsak takılan kadın ölümden dönerken, endoskopi ile sarımsak takıldığı yerden çıkartıldı.

Yemek borusuna sarımsak takılan kadın ölümden döndü

Aydın'ın Didim ilçesinde yemek borusuna sarımsak takılan kadın ölümden dönerken, endoskopi ile sarımsak takıldığı yerden çıkartıldı.

Didim Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne nefes alamama şikayetiyle müracaat eden kadın hasta acil olarak tedavi altına alındı. Yapılan tetkikler sonucunda yemek borusuna yabancı cisim takılma teşhisi konulan kadına, Hastane Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Op.Dr. Ethem Bilgiç tarafından endoskopi yapıldı. Boğazına takılan 20 mm çapındaki sarımsak çıkartılan hasta sağlığına kavuştu.

Hastane Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Op.Dr. Ethem Bilgiç, "Yemek yediği sırada yemek borusunda bir takılma hissi gelişen hastamızın öyküsünü dinledikten sonra acil olarak endoskopi işlemi gerçekleştirdik. Hastamızın genel durumu iyi olup gün içinde taburcu edilmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Benzer durumla karşılaşan vatandaşların en kısa zamanda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyoruz. Aksi takdirde daha vahim sonuçlarla karşılaşma durumunda kalabiliriz" dedi.

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