Evin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, aşırı hız nedeniyle kontrolünden çıkan motosikleti bir evin duvarına çarpan Mustafa Öztoprakçı (28), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Davutlar Mahallesi 7 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Öztoprakçı´nın motosikleti, aşırı hız nedeniyle kontrolünden çıkıp, bir evin duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Öztoprakçı, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Öztoprakçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-01-08 17:07:41



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