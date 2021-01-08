17 yıl hapis cezası bulunan azılı hırsız yakalandı

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Aydın’da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda hırsızlık suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan hırsızlık suçundan 5 ayrı dosyadan 17 yıl hapis cezası olan F.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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