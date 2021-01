Kuşadası Belediyesi’nden kentsel dönüşüm hamlesi

Kuşadası Belediyesi, kenti olası bir deprem riskine hazırlamak ve meydana gelebilecek depremleri en az zararla atlatabilmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurma kararı aldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Deprem artık Kuşadası’nın bir gerçeği. Depreme her an hazır olmak ve olası depremleri hasarsız atlatabilmek amacıyla kuracak olduğumuz Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü aracılığıyla en kısa süre içerisinde depreme dayanıksız yapıların tespitine başlayacağız” dedi.

Kuşadası Belediyesi, 30 Ekim’de Ege Denizi’nde meydana gelen ve Kuşadası’nda da şiddetli bir biçimde hissedilen 6.9’luk depremin ardından harekete geçerek Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurma kararı aldı. Kuşadası Belediyesi bünyesinde kenti depreme hazırlama, depreme dayanıksız yapıları tespit etme ve vatandaşları deprem konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütecek olan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurma kararı, 2021 yılının ilk belediye meclis toplantısında oybirliğiyle kabul edildi. Müdürlük çalışmalarına, kentte bulunan depreme dayanıksız yapıların tespiti ile başlayacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, depreme hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek “30 Ekim’de meydana gelen ve asıl yıkıcı etkisini İzmir’in Bornova ve Bayraklı ilçelerinde gösteren 6.9 büyüklüğündeki depremi, Kuşadası olarak yıkım veya can kaybı olmadan atlattık. Ancak mevcut fay hatlarının yapısı bizlere gösterdi ki, deprem artık Kuşadası’nın bir gerçeği. Bu nedenle de olası depremlere hazırlıklı olmak ve depremleri en ez zararla atlatabilmek amacıyla vakit kaybetmeksizin belediyemiz bünyesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurma kararı aldık. Konu ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Müdürlüğümüz en kısa süre içerisinde kentimizin depreme dayanıksız yapı stokunu tespit etmek amacıyla çalışmalarına başlayacak” dedi.

