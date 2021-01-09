Kuşadası Belediyesi’nden kentsel dönüşüm hamlesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi’nden kentsel dönüşüm hamlesi

İHA

Kuşadası Belediyesi’nden kentsel dönüşüm hamlesi

Kuşadası Belediyesi, kenti olası bir deprem riskine hazırlamak ve meydana gelebilecek depremleri en az zararla atlatabilmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurma kararı aldı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Deprem artık Kuşadası’nın bir gerçeği. Depreme her an hazır olmak ve olası depremleri hasarsız atlatabilmek amacıyla kuracak olduğumuz Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü aracılığıyla en kısa süre içerisinde depreme dayanıksız yapıların tespitine başlayacağız” dedi.
Kuşadası Belediyesi, 30 Ekim’de Ege Denizi’nde meydana gelen ve Kuşadası’nda da şiddetli bir biçimde hissedilen 6.9’luk depremin ardından harekete geçerek Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurma kararı aldı. Kuşadası Belediyesi bünyesinde kenti depreme hazırlama, depreme dayanıksız yapıları tespit etme ve vatandaşları deprem konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütecek olan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurma kararı, 2021 yılının ilk belediye meclis toplantısında oybirliğiyle kabul edildi. Müdürlük çalışmalarına, kentte bulunan depreme dayanıksız yapıların tespiti ile başlayacak.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, depreme hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek “30 Ekim’de meydana gelen ve asıl yıkıcı etkisini İzmir’in Bornova ve Bayraklı ilçelerinde gösteren 6.9 büyüklüğündeki depremi, Kuşadası olarak yıkım veya can kaybı olmadan atlattık. Ancak mevcut fay hatlarının yapısı bizlere gösterdi ki, deprem artık Kuşadası’nın bir gerçeği. Bu nedenle de olası depremlere hazırlıklı olmak ve depremleri en ez zararla atlatabilmek amacıyla vakit kaybetmeksizin belediyemiz bünyesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurma kararı aldık. Konu ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Müdürlüğümüz en kısa süre içerisinde kentimizin depreme dayanıksız yapı stokunu tespit etmek amacıyla çalışmalarına başlayacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Aydın İl Kadın Kolları'nda bayrak değişimi
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Kadın Kolları'nda bayrak değişimi
Balıkçıların ağına dev 'ay balığı' takıldı
YEREL HABERLER Balıkçıların ağına dev 'ay balığı' takıldı
Kız yurdunun güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kız yurdunun güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu
Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı
YEREL HABERLER Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı
17 yıl hapis cezası bulunan azılı hırsız yakalandı
YEREL HABERLER 17 yıl hapis cezası bulunan azılı hırsız yakalandı
Cezaevi firarisi Nazilli’de yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi Nazilli’de yakalandı
Evin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını ...
Yemek borusuna sarımsak takılan kadın ölümden döndü
YEREL HABERLER Yemek borusuna sarımsak takılan kadın ölümden döndü
Kuşadası'ndaki sahaf ve kitabevlerinde koronavirüs sessizliği
YEREL HABERLER Kuşadası'ndaki sahaf ve kitabevlerinde koronavirüs ...
Korona virüs Aydınlı polis memurunu hayattan kopardı
YEREL HABERLER Korona virüs Aydınlı polis memurunu hayattan kopardı
Aydın Ticaret Borsası, IPARD- II 10. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı’na katılım sağladı
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası, IPARD- II 10. Başvuru Çağrısı ...
Aydın’da 2020 yılında, 6 bin 49 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Aydın’da 2020 yılında, 6 bin 49 aranan şahıs ...
ADÜ Öğretim Üyelerinin editörleri arasında yer aldığı üç kitap yayınlandı
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyelerinin editörleri arasında yer aldığı ...
Davutlar’da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Davutlar’da trafik kazası: 1 ölü
Aydın Büyükşehir, sakız koçu hibesine devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir, sakız koçu hibesine devam ediyor
Aydınlılar Halk Ege Et’e ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Aydınlılar Halk Ege Et’e ilgi gösteriyor
Başkan Özcan gazetecilerin günlerini kutladı
YEREL HABERLER Başkan Özcan gazetecilerin günlerini kutladı
Kaçak göçmenler, İtalya yerine Çine'ye götürüldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kaçak göçmenler, İtalya yerine Çine'ye götürüldü/ Ek ...
Nazillili merhum gazeteciler mezarları başında anıldı
YEREL HABERLER Nazillili merhum gazeteciler mezarları başında anıldı
Kaçak göçmenler, İtalya yerine Çine'ye götürüldü
YEREL HABERLER Kaçak göçmenler, İtalya yerine Çine'ye götürüldü
AK Parti’de kongre süreci belli oldu
YEREL HABERLER AK Parti’de kongre süreci belli oldu
Aydın’da 7 günde 101 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Aydın’da 7 günde 101 aranan şahıs yakalandı
Kaçak kazılar ve kaçak avcılar Menet Adası’na zarar veriyor
YEREL HABERLER Kaçak kazılar ve kaçak avcılar Menet Adası’na zarar ...
Nazilli Belediyespor takviye yapacak
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor takviye yapacak