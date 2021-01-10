Başkan Ünal Merhum Gazeteci Panayırcı’yı unutmadı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde merhum gazeteciler de unutulmadı. Türkiye’nin en büyük tarımsal kalkınma kooperatifleri arasında yer alan ÖRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, Kooperatifin simgesi haline gelmiş olan merhum Gazeteci Mehmet Panayırcı’yı mezarı başında andı.

Başkan Önal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle emekliliğinden önce ve emekliliğinden sonra uzun bir süre ÖRKOOP Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde basın danışmanlığı görevini yürüten merhum Gazeteci Mehmet Ergin Panayırcı’yı mezarı başında andı. Önal, ÖRKOOP’un simgeleri arasında yer alan Panayırcı’nın memleket sevdalısı olduğunu ve son nefesine kadar da Nazilli ve ÖRKOOP için hizmet ettiğini, onu asla unutmayacaklarını ifade etti.

Başkan Ünal, “Mehmet Panayırcı amcamız ÖRKOOP’un simgelerinden bir tanesiydi. Beraber yıllarca çalıştık ve güzel işler yaptık. Kooperatifimizi bir adım daha ileriye götürmek için çalışan, kooperatifimizi her yerde savunan, tanıtmaya çalışan, beni çok seven, benim de çok sevdiğim bir şahsiyetti. Kooperatifimiz ve şahsım için vazgeçilemeyecek bir kişiliktir. 2015 yılında 73 yaşında iken onu kaybettik. Onu asla unutmayacağız. Yolumuz düştüğünde sık sık mezarını ziyaret etmeye de gayret ediyorum. Ruhuna Fatiha okuyarak minnetle anıyorum” dedi.

Başkan Ünal konuşmasının sonunda tüm gazetecilerin de 10 Ocak Gazeteciler gününü kutladığını ifade ederek, tüm çalışan gazetecilere başarılar diledi.

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