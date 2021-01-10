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Ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, sabaha karşı Kuşadası’nda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Alparslan Türkeş'in danışmanlığını yapan Ahmet Vefik Alp; 1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuştu.

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