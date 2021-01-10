Ünlü mimar Ahmet Vefik Alp yaşamını yitirdi



Eşber OKAYER / (KUŞADASI),(Aydın),(DHA) MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) merhum lideri Alpaslan Türkeş'in danışmanlığını yapan ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp (73), kalp krizinden İstanbul'da yaşamını yitirdi. 1994 seçimlerinde MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan ancak kazanamayan Alp'in cenazesinin, yarın memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Türkiye'nin ünlü mimarlarından Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, bugün sabaha karşı kalp krizinden İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Alp'in vefat haberini İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp Hocayı kaybettik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadeleriyle duyurdu. Ülkücü hareketin tanınmış isimlerinden olan, bir dönem MHP'nin merhum lideri Alpaslan Türkeş'in danışmanlığını da yapan Prof. Dr Alp, 1994 seçimlerinde MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuştu. 2021 yılına girerken sosyal medya hesabından "2021 yılında hepimiz gülelim" diye paylaşımda da bulunduğu ortaya çıkan Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'in cenazesi, yarın (pazartesi) memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Hanım Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Adalızade Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.AHMET VEFİK ALP KİMDİR?Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp 31 Mayıs 1948'te Kızıltoprak'ta doğdu. Alp, 1967'de İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesini, 1971'de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. 1973'te Yüksek Mühendis ve mimar olan Alp, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) asistan olarak atandı. 1982'de Suudi Arabistan Kral Fahd Üniversitesi´ne davet edilen Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, burada 7 yıl boyunca dersler verdi. 1984'de doçent, 1989'da Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın himayesindeki 'Uluslararası Mimarlık Akademisi' profesörlüğüne getirildi. 1996 yılında T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Müdürlüğü´nde göreve başlayan ünlü mimar, aynı yıl Amerikan Mimarlar Enstitüsü Türkiye Temsilciliği´ne ve bunu takiben Güney Avrupa Direktörlüğü´ne oybirliği ile getirildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-01-10 15:48:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.