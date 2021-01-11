AK Partili Savaş, MHP Kuşadası İlçe Başkanı İnan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan’ı ziyaret etti.

MHP Kuşadası ilçe binasında gerçekleşen ziyarete AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe’de katıldı. Milletvekili Savaş’ı parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte karşılayan MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, “Teşkilatımıza yapmış olduğu ziyaretten dolayı Savaş ve Gökce’ye teşekkür ederiz “ dedi. Kuşadası’nın sorunlarının ele alındığı ziyaretin ardından konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise “ Kuşadası İlçe Başkanımız Mustafa Gökçe ve ilçe teşkilatımızla birlikte MHP İlçe Başkanı Murat İnan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettik. Cumhur İttifakı olarak Kuşadası’nda da güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz “ diye konuştu.



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