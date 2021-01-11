Aydın’daki okullarda bayrak töreni yapıldı

Korona virüs salgını nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Aydın’da da boş kalan okullarda bayrak töreni yapıldı. İdareciler ve öğretmenler İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle Türkiye’de de online eğitime geçildi. Aylardır öğretmen ve öğrencilere hasret kalan okul bahçeleri bugün idareci ve öğretmenleri ağırladı. Okullar yerine EBA TV’de okunan İstiklal Marşı bu sefer okul bahçesinde idareci ve öğretmenler tarafından hep bir ağızdan gür bir şekilde okundu. Türkiye genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bayrak törenine Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Ülker, Aydın Lisesi Müdürü Serkan Akyol, müdür yardımcıları ve okul öğretmenleri katıldı.

"Okullar öğrenci ve öğretmenleri ile daha güzel"

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğretmenler ile bir süre sohbet eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Uzun zamandır okullarımızda İstiklal Marşı okunmuyordu. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk beyin talimatı ile bugün 81 ildeki tüm okullarda İstiklal Marşı okundu ve bayrağımız göndere çekildi. Okullar, öğrenci ve öğretmenlerle cıvıl cıvıl olduğunda daha güzel. Bu şekilde sadece öğrenci ve öğretmensiz boş duvarlar var. Okullarımız bu anlamda epey zamandır mahzundu. Milli Eğitim Bakanımız tüm yurtta okullarımızı mahzun bırakmamak adına böyle güzel bir uygulama yaptı. Kendisine teşekkür ediyor, en kısa zamanda okullarımızın açılarak tüm öğrencileri ile birlikte eski güzel günlerine kavuşmasını temenni ediyorum” dedi.



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