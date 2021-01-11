'Cennetten Gelen Gizemli Tatlar', anne ve kızının gelir kapısı oldu



Burhan CEYHANMurat GÜRKAN/KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde Semra Ünal (44), 6 yıl önce kızının da desteğiyle hazırladıkları 'Cennetten Gelen Gizemli Tatlar' projeyle incir cipsi üretimine başladı. 30 bin TL hibe desteği alarak işinin büyüten Ünal, 30 çeşit meyve sebzeyi kurutarak Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderiyor. Ünal, şimdi de üyesi olduğu İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin desteğiyle, ürettiği incir cipsi ve kurutulmuş cennet elmalarını ihraç etmeye hazırlanıyor.

Kuyucak'ın kısal Kurtuluş Mahallesi'nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk annesi Semra Ünal, 6 yıl önce dilimleyip, kurutarak elde ettiği 'incir cipslerini', komşularının ve yakınlarının beğenmesi üzerine satışına başladı. Ünal, İstanbul Üniversitesi'nde Almanca İşletme öğrenimi gören kızı Gizem Ünal (25) ile 'Cennetten Gelen Gizemli Tatlar' adıyla hazırladıkları projeyle, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Anne-kızın projesi birinci seçilip, 30 bin TL hibe desteği aldı. Üretime başlayan ve ilk yıl 400 kilogram incir cipsi elde eden Ünal, ilgini büyük olmasıyla üretimini 7 tona kadar çıkardı. Semra Ünal kızı Gizem Ünal ile incir cipsi başta olmak üzere Aydın'a özgü ürünleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'da düzenlenen bir toplantıda tanıttı. Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incir cipsi ikramı da yaptı.

ÜRÜN ÇEŞİDİNİ 30'E KADAR ÇIKARIP, TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYOR

Anne-kız, incir cipsine, 'Trabzon hurması' olarak da bilinen cennet hurmasını da kendi geliştirdiği yöntemlerle kurutarak ekledi. Zamanla da bu ürünlere erik kurusu, incir sirkesi, erişte, zeytin, erişte, incir reçeli, patlıcan ve biber kurusu ve benzeri ürünleri ekleyerek çeşit sayısını 30'a kadar yükselten anne-kız, kargo ile Türkiye'nin 81 iline gönderiyor

İHRACATA HAZIRLANIYOR

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne (İHBİR) üye olan Ünal, şimdi ise incir cipsi ve kurutulmuş cennet hurması ihracatına hazırlanıyor. Ürettikleri ürünleri kilosu 30 liradan 70 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunduklarını belirten Semra Ünal, incirin sadece Aydın değil dünyanın en kıymetli meyvelerinden biri olduğunu belirterek, "Önceleri yol kenarlarında taze incir satıyordum. Satamayıp, elimizde kaldığında ya çöpe gidiyordu ya da hayvanlara yem oluyordu. 'Ne yapabilirim' diye düşünürken, incir cipsini yapmak aklıma geldi. Taze incirleri ince ince doğrayıp, kuruttum. Kuruttuğum incirleri çevreme ve müşterilerimize tanıttık, herkes çok beğendi. Daha sonra ise satışa sunmaya başladık. Şimdi ise yılda 7 ton incir cips üretiyoruz" dedi.

'KIZININ İSMİNİ MARKA YAPTI'

İncir cipsi başta olmak üzere ürettikleri ürünleri kızı 'Gizem'in adından esinlenerek 'Gizemli Tatlar' adı altında satışa sunduklarını anlatan Ünal, şöyle devam etti: "Bu tatları mevsimsel olarak yapmaktayız. Şimdi erişte mevsimi onu yaparken, diğer yandan da zeytinleri tatlandırıyoruz. Yaz aylarında 20 kadını istihdam ediyorum. Kışın ise 4 kadın personelimiz ile işleri yürütüyoruz. Kızım da işler yoluna girince İstanbul'da bir şirkette çalışmaya başladı. İlerde bu işin başına tamamen o geçecek. Hemcinslerim arasında kendimi şanslı hissediyorum. Sesini duyurabilenlerdenim. Sesini duyuramayan kadınlarında sesi olmak istiyorum İşlerimizi daha çok büyüterek daha çok kadına istihdam sağlayacağız. Hedefimiz İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin de desteği ile ürettiğimiz ürünleri ihraç ederek, yurt dışına açılmak."DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuyucak Burhan CEYHAN Murat GÜRKAN

2021-01-11 11:37:52



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