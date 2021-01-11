SMA hastası küçük Mustafa yürüteç ve mikro tekerlekli sandalye için destek bekliyor



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik ilçesinde Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası Mustafa Duru'nun (3), fiziksel fonksiyonlarını güçlendirecek olan engelli yürüteci ve mikro tekerlekli sandalyenin alınması için gereken 45 bin liraya ihtiyacı olan ailesi yardımseverlerden destek bekliyor.

Germencik'in Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Muhammet Duru (27) ve ev kadını Yüksel Duru (25) çifti, ikinci çocukları Mustafa'nın 6 aylıkken boynunu destek olmadan tutamadığını fark etti. Mustafa'nın İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yapılan tahlil ve incelemelerinin sonucunda, `SMA Tip 1´ hastası olduğu belirlendi. Yatağa bağlı, karnından mideye uzanan hortumla beslenen Mustafa'nın, tedavisi sürüyor. Ancak yürümekte zorlanan Mustafa'nın fiziksel fonksiyonlarının güçlenmesi için engelli yürüteci ve mikro tekerlekli sandalyeye ihtiyacı var. Maddi durumu iyi olmayan Muhammed Duru, oğlunun ihtiyacı olan toplam 45 bin lira değerindeki yürüteç ve mikro tekerlekli sandalyeyi alabilmek için Valilik'ten aldığı izinle yardım kampanyası başlattı. Oğlunun yaşama tutunabilmesi için hayırseverlerin desteğini beklediğini belirten Duru, "Aydın'ın halkının yardım elini uzatacağını düşünüyorum. Bizden lütfen bu yardımı esirgemeyin" dedi.

Küçük Mustafa'ya destek olmak isteyenlerin 'TR85 0001 0004 3565 0334 2650 04' nolu IBAN hesabına bağışta bulanabilecekleri bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2021-01-11 11:44:49



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