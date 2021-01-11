Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ege Denizi genelinde rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Orta Ege’de halen devam etmekte olan fırtınanın etki alanını genişleterek Ege Denizi genelinde güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 bofor (5075 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Salı gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksama vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.