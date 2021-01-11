Aydın’da fırtına etkili olacak

Aydın’da bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aydın merkez ve çevrelerinde (Bozdoğan, Çine, Koçarlı, Söke, Yenipazar, Karpuzlu, Didim, Germencik, Kuşadası, Sultanhisar, İncirliova, Köşk) etkili olmaya başlayacak rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (4070 km/saat) ve zaman zaman hamleli olarak kuvvetli fırtına (7090 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.