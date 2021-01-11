ADÜ’den 112 Acil Çağrı Merkezi’ne hizmet içi eğitim desteği

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyeleri, gerçekleştirdikleri eğitimlerle 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde Çağrı Alıcı olarak görev yapacak personelin hizmet içi eğitimlerine katkıda bulundu.

Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Rahşan Çam ‘İlk ve Acil Yardım Eğitimi’, Dr. Öğretim Üyesi Hatice Öner ‘Stres ve Baş Etme, Problem Belirleme ve Çözme Teknikleri’, Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Kızılkaya ‘İnsan İlişkileri ve İletişim Teknikleri’ konularında katılımcılara bilgi verdi. Pandemi nedeniyle iki farklı toplantıda yüz yüze gerçekleşen eğitimlerde katılımcılar, olumlu geri bildirim ve memnuniyetlerini dile getirdi. Eğitimler, Hemşirelik Fakültesi ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nün arasında kurumlar arası iş birliği açısından olumlu bir süreç yaşandığının ifade edilmesiyle sona erdi.



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