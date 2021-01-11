9 yaşındaki Kemal, 2'nci kattan düşüp yaralandı

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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 9 yaşındaki Kemal Arap, ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sümer Mahallesi 184 Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın ikinci katındaki evlerinin balkonundan bahçedeki arkadaşları ile konuşan Kemal Arap, bir ara balkon korkuluğundaki çamaşırlığın ipine yaslandı. Çamaşırlığın ipinin kopması sonucu dengesini kaybeden Arap, yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Arap, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-01-11 19:06:20



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