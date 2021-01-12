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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi Türkiye’ye örnek oluyor

İHA

Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi Türkiye’ye örnek oluyor

Didim’in tarihine ve kültürüne ışık tutmak amacıyla, Hisar Mahallesi’ndeki binlerce yıllık tarihi Apollon Tapınağı karşısında yer alan ve dönemin İmar Müdürü, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Mimar E. Öznur Gündoğdu tarafından restore çalışması yapılarak Didim’e kazandırılan Didim Belediyesi Mübadele Anı ve Kültür Evi (MÜBEV) Türkiye’deki diğer yerel yönetimlere ilham kaynağı oldu.
Gemlik’e Mübadele Evi kazandırmak amacıyla bir araya gelen Gemlik Belediyesi ile Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Derneği, Didim Belediyesi tarafından restorasyon çalışması gerçekleştirilerek kentin kültür ve tarihi değerlerinin yaşatıldığı bir müzeye dönüştürülen, Mübadele Anı ve Kültür Evini incelemek üzere Didim’e geldi.
Gemlik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Çağrı Selçuk, Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Çakmak, Kuşadası Giritliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yunus Çengel MÜBEV’i ziyaret etti. Konukları, Didim Mübadele Anı ve Kültür Evi projesinin yürütücüsü ve mimarı Didim Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu karşıladı. MÜBEV’i gezen misafirler mübadele sunumunu beğenerek izledi.
Gezi ve sunumda Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar ve Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Başak Kamacı da yer aldı.
MÜBEV’in envanteri ve aynı zamanda kendisi de korunması gerekli bir kültür varlığı olan Aydoğan Evi hakkında konuklara bilgiler veren Gündoğdu, müze yapılması konusunda, herhangi bir firmadan hizmet alınmadığını tamamen Didim Belediyesi’nin öz kaynakları ve kendi çalışmaları ile gerçekleştirildiğini belirtti.
MÜBEV’İ inceleyen ve takdir eden Gemlik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Çağrı Selçuk, MÜBEV’in mübadele döneminin kültürel ve sosyal açıdan, sergi ile sunumun çok iyi olduğunu, Didim’in kent belleğini oluşturduğunu ve projenin Türkiye’ye örnek gösterilebilecek başarıda olduğunu belirtti.
Gemlik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Çağrı Selçuk, başarılı çalışmalarından dolayı projenin yürütücüsü Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu’ya teşekkür ederek, yanlarında getirdikleri meşhur gemlik zeytini ve hediyelik eşyadan oluşan hediye paketini taktim ederek, kendilerini Gemlik’te de misafir etmek istediklerini dile getirip Gemlik’e yapılacak olan Mübadele Evi projesine davet ederek katkı sunmalarını rica ettiler.

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