Aydın kışa hasret kaldı Geçen yıl kar keyfi yapan Aydınlılar, bu yıl yağmura hasret yaşıyor

Aydın'da uzun süredir etkili olan sıcak ve kurak hava, geçmiş yıllarda yaşanan kış mevsimlerini aratıyor. Son yılların en sıcak ve kurak kış mevsiminin yaşandığı Aydın'da bir yıl önce dağların zirvesinde kar oynamaya giden vatandaşlar 2021'in aynı günlerinde 1718 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları karşısında adeta kışa hasret kaldı.

Aydın'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sıcak ve yağışsız hava barajlarda alarm verilmesine neden oldu. Geçen sene Aydın'ın yüksek kesimlerine yağan kar yağışında renkli görüntüler ortaya çıkarken, bu sene Aydın'da sıcak hava,, vatandaşları yağmura hasret bıraktı. Önceki yıllarda serin ve yağmurlu havaya teslim olan kentte, içinde bulunduğumuz Ocak ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Son yılların en kurak ve sıcak kış mevsiminin yaşandığı 20202021 kış döneminde baraj ve göletlerde düşen su seviyesi endişelendirmeye başladı.



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