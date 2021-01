Başkan Güler vatandaşları kan bağışına davet etti

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda vatandaşlardan kan bağışı toplayan, Kızılay personelini ziyaret ederek, vatandaşları kan bağışına davet etti.



Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi tarafından Aydın'ın Köşk ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, kan bağışı toplayan Kızılay personelini ziyaret etti. Personel ile sohbet eden Güler, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Kan bağışının özellikle bu dönemde büyük bir önem taşıdığının altını çizen Başkan Güler, kan stoklarının dolmasına destek veren bağışçıları tebrik etti. Her sağlıklı bireyin her yıl en az 1 kere kan vermesi gerektiğini ifade ederek vatandaşları kan bağışına davet etti.



Kızılay’ın kan bağışı noktasında canla başla mesai yapan sağlık çalışanlarını da tebrik eden Başkan Güler, gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, zor ve meşakkatli bir iş yaptıklarını, bu bağlamda her türlü desteği hak ettiklerini belirtti.



