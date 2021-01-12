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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi'nden Nazilli'de dezenfekte çalışması

İHA

Büyükşehir Belediyesi'nden Nazilli'de dezenfekte çalışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Nazilli’de dükkanlarda ve toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.
Korona virüs salgının ilk günlerinden bu yana sahada dezenfekte hizmetlerini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına ilçe ilçe devam ediyor. Aydın’ın dört bir yanında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri özellikle vatandaşların toplu olarak kullandığı sosyal alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı mobil dezenfekte ekipleri Nazilli’de sahaya inerek elin değdiği neredeyse her yeri dezenfekte etti. Başta toplu kullanım alanları olmak üzere, çarşılarda yer alan dükkanlar, banklar ve bankamatikler hijyenik hale getirdi. Nazilli’de yapılan dezenfekte çalışmalarından memnun olan esnaf ve vatandaşlar, Büyükşehir’in hizmetleri için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Mobil dezenfekte ekipleri sokak sokak gezerken, Büyükşehir’in il genelindeki dezenfekte istasyonlarında da binlerce araç dezenfekte işleminden geçirildi. Taksiler ve dolmuşlar başta olmak üzere toplu taşıma araçları düzenli olarak bu istasyonlardan yararlanmayı sürdürüyor. Pırıl Pırıl Aydın parolasıyla çalışan Büyükşehir ekipleri, tazyikli su ile her gün onlarca durağı temizliyor. Talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları da Büyükşehir ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

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