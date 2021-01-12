Kuyucak Spor Salonu baştan aşağıya yenilendi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kuyucak Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yenileme ve bakım onarım çalışmaları sona erdi.



Korona virüs salgınında ertelenen müsabakalar ve maçlar nedeniyle Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu süre zarfında tüm tesislerini bakıma aldığı gibi Kuyucak ilçesinde bulunan Spor Salonunu da baştan aşağı bakım onarımdan geçirdi. Kuyucak Spor Salonunun parkesi yenilendi. Zeminle birlikte kazan tesisatı, elektrik tesisatı, güvenlik kamera sistemi, salonun çatısı, hizmet odaları, mutfak, salon su giderleri ve diğer alanlar da detaylı bakımdan geçirildi. Ayrıca salonun dış cephesine çevre duvarı ve salon içi koruma ağı yapıldı.



‘’Gençlerimizi spora teşvik etmek için bütün imkânları kullanacağız’’

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, 25 yıldır hizmet veren Kuyucak Spor Salonunun Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yenilendiğini belirtti. Fillikçioğlu, ‘’Yaşadığımız pandemi sürecinde, sporcuların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda spor yapabilmeleri için yenileme bakım ve onarım çalışmasına başladık. Yapılan bakım, onarım ve tadilat işlerinin ardından daha kullanışlı hale gelen Kuyucak Spor Salonunda gençlerimiz ve vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda spor yapma imkânı bulacak. Gençlerimizi spora teşvik etmek için bütün imkânları kullanacağız. Tesislerimizi ne kadar iyi hale getirirsek, ne kadar güzel hale getirirsek, çalışmalarda o kadar sağlıklı olur. İnşallah pandemi sürecini de atlattıktan sonra salonumuz cıvıl cıvıl gençlerimizle, vatandaşlarımızla dolacak. Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



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