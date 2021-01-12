Kuşadası’nda 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Kuşadası yılbaşı öncesi ve sonrası gerçekleştirilen 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edilen bilgiye göre, Kuşadası Ege Mahallesi’nde 25 Aralık tarihinde gerçekleşen konut dokunulmazlığı ihlali, 28. Aralık tarihinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı, 6 Ocak tarihinde gerçekleşen işyerinden hırsızlık ve Türkmen Mahallesi’nde 8 Ocak tarihinde gerçekleşen işyerinden hırsızlık olaylarıyla ilgili Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayların gerçekleştiği noktalardaki tüm güvenlik ve mobese kameralarını inceleyen ve teknik çalışma yapan asayiş ekipleri, söz konusu hırsızlık olaylarının failinin V.K. olduğunu tespit etti.

4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi V.K.’nin İkiçeşmelik Mahallesi’nde bir evde bulundunu belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen V.K. sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.