KUTO Başkan Akdoğan, yiyecek-içecek sektörünü değerlendirdi

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan, salgın tedbirlerinden dolayı kapalı olan işletmelerin ve özellikle yemeiçme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin genel durumunu değerlendirdi.



Salgın sürecine bağlı alınan tedbirlerden en çok etkilenen sektörlerin başında yemeiçme sektörü olduğunu ve lokanta, restoran ve kafelerin en kısa sürede açılmaması halinde ciddi sorunları da beraberinde getirebileceğini dile getiren Akdoğan, yeme içme sektöründe ilçemizde faaliyet gösteren Kuşadası Ticaret Odası’na ve Esnaf Odasına kayıtlı yaklaşık bin civarında işletme olduğunu ve beklentilerinin içinde bulunduğumuz 2021 yılı Ocak ayı içerisinde faaliyetlerine tedbirli bir şekilde başlamak olduğunu belirtti. Aksi halde önümüzdeki aylarda da devam edebilecek olan bir kapanmanın, zaten zor durumda olan işletmeleri çok daha zor durumda bırakacağını dile getirdi. KUTO Başkanı Akdoğan değerlendirmelerine şu şekilde devam etti; “ İşletmeler devlet destekleri ile bir yere kadar ayakta durabilseler de, aynı zamanda hizmet sektörü çalışanları da var. Onların mağduriyetleri de dikkate alınmalı. Uygulanan paket servis süreci de beklenen ticari sirkülasyonu yaratmadı. İşletmelerin gider kalemleri ise yüksek maliyetler içermeye devam ediyor, kira, işçi gideri ve diğer maliyetler, yeme içme sektöründe kapalı kalan işletmelerde sıkıntının boyutunu gün geçtikçe arttırıyor. Üyelerimizden de gelen talepler doğrultusunda görüşümüz, işletmelerin tedbirler doğrultusunda açık kalmasıdır" dedi.



Aynı zamanda devlet desteklerinin küçük büyük tüm işletmeler için genişletmesi gerektiğini de vurgulayan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan “Gerçek kişi veya tüzel kişi ticari işletmesi olup da içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle hiç ciro yapamamış veya ciro kaybı çok yüksek olan üyelerimiz bulunuyor. Destekleriyle esnafa umut olan hükümetimiz, kayıtlarda statüsüne, tuttuğu deftere bakılmaksızın ciro kaybı yaşayan tüm işletmelere kayıp oranları dikkate alınarak kira ve hibe yardımında bulunmalıdır. Tüm tedbirlere ek olarak alınacak destek, hibe ve erteleme kararlarıyla işletmelerin finansal yapılarının güçlendirilerek, bu zor dönemde ayakta kalmalarına ve üretip, istihdam sağlayarak ülke ekonomisine destek olmaya devam etmelerine imkan tanınmalıdır “ diye konuştu. Akdoğan ayrıca, Kuşadası Ticaret Odası'na kayıtlı tüm sektörlerdeki üyelerinin içinde bulundukları durumu yakından takip ederek, sıkıntılarının çözümü için çalıştıklarını dile getirdi.



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