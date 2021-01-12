Başkan Çerçioğlu, “Saldırganların adalet önünde cezasız kalmayacağına inanıyorum”

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesinde adliye önünde tutuklu yakınları tarafından saldırıya maruz kalan gazetecilere geçmiş olsun dileklerini iletirken, saldırganların adalet önünde cezasız kalmayacağına inandığını dile getirdi.

Başkan Çerçioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aydın Adliyesi'nde tutuklu bulunan kişinin yakınları tarafından darp edilen gazeteci Kıymet Sarıyıldız ve Murat Uçkaç’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Basın özgürlüğünü engellemeye yönelik bu olayı kınıyor, saldırganların adalet önünde cezasız kalmayacağına inanıyorum” dedi.

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