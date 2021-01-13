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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vergi borçlarında yapılandırma fırsatı devam ediyor

İHA

Vergi borçlarında yapılandırma fırsatı devam ediyor

Vergi borçlarında yapılandırma fırsatının 31 Ocak 2021 tarihinde sona ereceğini hatırlatan Nazilli Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, “7256 sayılı kanun çerçevesinde vergi borçları, trafik cezası, idari para cezası, öğrenim kredisi borcu olan mükelleflerimizin borç yapılandırma taleplerini almaya devam ediyoruz" dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından mükelleflere gönderilen yazılarda geçtiğimiz 31 Aralık 2020 günü sona ermesi planlanan ancak yoğun talep nedeniyle bir ay daha uzatılan Vergi Borçlarında Yapılandırma Fırsatının 31 Ocak 2021 tarihine uzatılmasının ardından yapılan yazılı bilgilendirmelerde mükellefler fırsat için uyarıldı.

Nazilli Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede; “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile; Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine YİÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması, Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi, Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin silinmesi, Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine YİÜFE oranında güncelleme yapılması, Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine YİÜFE oranında güncelleme yapılması, Peşin ödemelerde YİÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması, Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması, Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; YİÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması, Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılması, Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi, Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi, Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması, 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir. Bu imkanlardan faydalanmak için; 30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin (31 Ocak 2021 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle) 1 Şubat 2021 tarihi bitimine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dâhil) ödemelerini (28 Şubat 2021 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle) 1 Mart 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

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