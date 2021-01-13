Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, mahkeme tarafından tutuklanan uyuşturucu satıcısının yakınları tarafından saldırıya uğramasını yayımladığı mesaj ile kınadı.

Gazetecilerin zor şartlar altında çalıştıklarını ifade eden MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Aydınlı hemşerilerimizi aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşarak zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatmak amacı ile görev yapan ; İhlas Haber Ajansı Muhabiri Murat Uçkaç ve Hedef Gazetesi Muhabiri Kıymet Sarıyıldız'ın uğradığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Geçmiş olsun. Aydın kentimizin, demokrasimizin, sesi olan gazetecilerimizin her zaman yanında ve yakınındayız. Konunun takipçisi olacağız. Tekrar yaşanmaması dileklerimle tüm gazeteci arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."



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