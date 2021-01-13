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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

İHA

Aydın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi elinden yaralandı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup iş yerinde sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi elinden yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bilirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına alınırken, yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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