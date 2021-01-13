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Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan, 2020 yılındaki sosyal yardımlar hakkında bilgilendirmede bulundu

İHA

Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan, 2020 yılındaki sosyal yardımlar hakkında bilgilendirmede bulundu

Aydın Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2020 yılında il genelinde yapılan yardımlar hakkında bilgilendirmede bulundu.
Aydın Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Türkiye’nin 2023’e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir Bakanlık olarak Aydın’da sosyal yardımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.
İl Müdürü Turan, Aydın’da 2020 yılında Ekonomik ve Sosyal Destek olarak vatandaşlara Aydın İl Müdürlüğü olarak yapılan destekler hakkında, “Sosyal Ekonomik Destek Kapsamında 26 mliyon 996 bin 764, 46 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında Engelli Evde Bakım ödemesi olarak 172 milyon 377 bin 770,14 TL, ücretsiz Seyahat desteği kapsamında Şehiriçi ulaşımında 156 araç için 1 milyon 872 bin TL ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2020 yılı içinde engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta kolay erişilebilirliklerini sağlamak amacı ile Aydın il genelinde 2020 yılında 2 bin 297 engelli vatandaşımız Engeli kimlik kartına kavuşmuştur. 2020 yılında Yeni doğan bebek yardımı kapsamında bakanlığımız Aydın ilinde 9 bin 277 bebek için 3 milyon 955 bin 233,34 TL ödeme yapmıştır. Bakanlığımızın hizmet modellerinden olan Koruyucu Aile Hizmetinden Aydın ilimizde 132 çocuğumuz 115 ailemiz ile sıcak yuvalarına kavuşmuştur. Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını vatan topraklarına siper eden Şehit yakınları ve Gazilerimizin 2020 yılında kamuda istihdamı kapsamında aydın ilinde 13 kişinin ataması gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda Şehit ve Gazilerimizin bizlere kutsal emaneti olan Şehit Yakını ve Gazi ailelerimize 2020 yılında 3 bin 691 ziyaret gerçekleştirerek evlerine misafir olunmuştur. 2020 yılı içerisinde Aile Sosyal Destek Programı kapsamında Aydın ilimizde bulunan dezavantajlı olan bireylerimize yönelik 9 bin 122 hanede 14 bin 020 kişiye hane ziyareti gerçekleştirilerek bakanlığımızın uygun hizmet modellerine yönlendirmesi yapılmıştır. 2020 yılı içerisinde Aydın ilimizde Tek ebeveyni ya da mücbir sebeplerden dolayı okul öncesi hayatına başlayamayan 81 çocuğumuzu ücretsiz kreş desteğinden yararlandırdık. Türkiye bağımlılıkla mücadele kapsamında Eğitim programları düzenleyerek ilimizde 1064 kişiye eğitim verilmiştir. Aynı zamanda 2020 Aile eğitim Programları kapsamında ilimizde 266 kişiye eğitim verilmiştir” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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