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Koçarlı MYO Öğrenci-Sektör buluşması gerçekleşti

İHA

Koçarlı MYO Öğrenci-Sektör buluşması gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Laboratuvar Teknolojisi Programı Kariyer Günleri Etkinliği, çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Öğrenci ve sektör temsilcilerinin buluştuğu etkinlik, Koçarlı Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Hilal Demirpençe’nin moderatörlüğünde 85 kişilik katılımla gerçekleşti. Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz’ın program hakkında bilgi verdiği açılış konuşmasının ardından sektör temsilcileri tarafından istihdam edilecek personeldeki beklentiler ve eksiklikler konuşularak bu eksiklerin nasıl giderileceğine yönelik projeksiyonlar ortaya kondu.
Laboratuvar Teknolojileri programında eğitimlerini sürdüren öğrencilerin mezuniyet sonrası sektörde görev alabilecekleri alanların tanıtıldığı toplantıda, staj ve istihdam konusundaki sorular sektör temsilcileri tarafından cevaplandı.
Pandemi sürecinin sona ermesi ve eğitimlerin yüz yüze gerçekleşmesinin temenni edildiği toplantı, kapanış konuşmalarının ardından sona erdi.

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