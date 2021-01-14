ADÜ Öğretim Üyesi Yıldız’ın ‘Erasmus+ Gençlik Programı kapsamındaki projesi kabul edildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yıldız tarafından koordine edilecek Avrupa Birliği Projesi, Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

Üçü Bir Arada (3 in 1) isimli uluslararası projenin, 22 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında 9 farklı ülkeden katılımcılar ile birlikte Aydın’da gerçekleştirileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yıldız, proje kapsamında yenilikçi akımların gençlik ve spor çalışmalarına kazandırılmasını amaçlayan eğitim kursu düzenleneceğini, projede deneyimsel öğrenme metotları kullanılacağını ifade etti.

Proje süresince Plogging, ileri dönüşüm ve oyunlaştırma kavramlarının teorik ve uygulamalı çalışmalarla işleneceğini ve uygulanacağını, bu kavramların gençlik ve spor çalışmalarında yaygınlaştırılması adına stratejiler geliştirileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yıldız, “Proje süresince, farklı yeni akımların araştırılması, gençlik ve spor çalışmalarına kazandırılması üzerine de çalışmalar yürütülecek. Bu çalışmalarla, gençlik ve spor çalışmalarının çeşitliliği ile gençlik ve spor politikalarının geliştirilmesine destek verilecek” dedi.



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