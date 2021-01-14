ADÜ'de Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına Korona virüs aşısı uygulanmaya başlandı.



Küresel yeni tip Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele sürecinde geliştirilen aşılardan Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci tamamlandı. Aşı ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bugün itibariyle sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.



ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'ye Çin'den getirilen CoronaVac aşılarının sağlık çalışanlarına uygulanması için Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) 'aşı randevu' bölümü eklendi. Vatandaşlar aşılama takvimi doğrultusunda Kovid19 aşısı için MHRS üzerinden 'https://www.mhrs.gov.tr /' veya 'Alo 182'den randevu alabilecek. Vatandaşlar, öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra MHRS üzerinden, aile hekimlerinden veya uygun bir kamu ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek" denildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.