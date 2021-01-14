Aydın'da sağlık çalışanları aşılandı



Burhan CEYHAN/ AYDIN (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın Covid19 aşısı olmasının ardından bugün Aydın'da da aşılama çalışmalarına başlandı.

Çin'den Türkiye'ye getirilen Covid19 aşısı, dün itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya uygulanmasının ardından ülke genelinde de çalışmalar başladı. Covid19 aşısı, bugün itibariyle Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da sağlık çalışanlarına yapılıyor. İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de ilk aşılananlardan oldu. İlk gün bin 395 sağlık çalışanının aşılandığını kaydeden Osman Açıkgöz, "Aydın'da bakanlığımızın talimatı doğrultusunda tüm birimlerimizin gerekli dijital ve fiziki altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından kamu özel ve üniversite sağlık çalışanlarına Covid-19 aşıları uygulanmaya başlandı. İlimizdeki tüm hemşehrilerimizin Covid19 riski ortadan kalkana kadar gerek tedavi ve filyasyon gerekse de aşılama çalışmalarındaki hassasiyetlerimiz en üst düzeyde devam edecektir" dedi.



DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-01-14 17:40:05



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