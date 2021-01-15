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Aydın'da, fenalaşarak yol kenarına düşen yaşlı adamın yardımına halk otobüsü şoförü koştu

DHA

Aydın'da, fenalaşarak yol kenarına düşen yaşlı adamın yardımına halk otobüsü şoförü koştu


Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/AYDIN (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde, halk otobüsü şoförü Murat Balcıoğlu, yol kenarında fenalaşıp düşen yaşlı adama, aracını durdurup, yardım etti. Balcıoğlu´nun, sağlık ekipleri gelinceye kadar başında beklediği yaşlı adam, ambulansla hastaneye götürüldü.  
ASTİMOtogar seferini yapan 09 M 006 plakalı halk otobüsünün şoförü Murat Balcıoğlu, dün saat 12.00 sıralarında, Çine Bulvarı´nda yaşlı bir kişinin düştüğünü fark etti. Balcıoğlu, hemen otobüsü durdurup yardıma koştu. Durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildiren Balcıoğlu, ambulans gelene kadar da yaşlı adamın yanından ayrılmadı. Sağlık ekipleri, yaşlı adamı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekiplerinin hastayı almasının ardından Balcıoğlu, seferine kaldığı yerden devam etti. Bu anlar, halk otobüsünün güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
15 yıllık otobüs şoförü Balcıoğlu, vatandaşlık görevini yaptığını belirtip, "Kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.
Aydın Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ise kooperatife bağlı olarak çalışan şoför Murat Balcıoğlu'nu duyarlı davranışından dolayı tebrik etti. DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHANCemal YILDIRIM
2021-01-15 19:37:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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