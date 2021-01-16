Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

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Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ali Bilgeç yönetimindeki 09 TC 072 plakalı otomobil, Ortaklar Mahallesi’nde aynı yönde seyreden 31 P4161 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ali Bilgeç’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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