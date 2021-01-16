Nazilli Belediyesi’nden 6 haftada 6 çalışma

Nazilli Belediyesi’ne bağlı 224 kişilik ekip Eğriboyun Mezarlığı ve çevresinde temizlik, peyzaj, yol bakımonarım, budama ve ilaçlama faaliyetlerini gerçekleştirerek topyekün bir çalışmaya daha imza attı.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sokağa çıkma kısıtlamalarının devam ettiği hafta sonunda, mesaisine 7 müdürlüğe bağlı 224 kişilik ekibiyle birlikte Aydoğdu Mahallesi’nde bulunan Eğriboyun Mezarlığı’nda başladı.



Kısıtlamaların 6. haftasında yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyerek çalışmaları yakından takip eden Başkan Özcan; “Yaklaşık bir buçuk aylık süreçte çok güzel işlere imza attık. Geçmiş dönemlerde Nazillimizde yapılmayanı yaptık. Uzun yıllardır el değmeyen noktaların tüm eksiklerini büyük bir titizlikle giderdik. Bu anlamda daire müdürlerimize ve personel arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Yapılan faaliyetlerde vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Özcan; “Hafta içinde yürütmüş olduğumuz mesailerimize ilaveten hafta sonunda salgın nedeniyle kısıtlamalardan kaynaklı sokağa çıkma yasağını bir avantaja dönüştürmek istedik. Şimdiye kadar yürüttüğümüz çalışmalarda kamusal alanlarda ortak paydanın yüksek olduğu bölgelerde çalışmalarımızı yürütmüştük. Bugün ise sizlerin değerli büyüklerinin, sevdiklerini bize emanet ettiği, defnettiği Eğriboyun Mezarlığı’nda bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın bu yöne ciddi talepleri vardı. Onları mesai arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Kamusal faydanın daha fazla olacağını düşünerek yine 7 müdürlüğümüzle birlikte bölgemizde, ilaçlama, tadilat ve kanal temizliğinden tutun da ot biçimi, ağaç dikimi ve mezar üstlerinin bakımına kadar bu hafta sonu Eğriboyun Mezarlığımızda çalışmalarımız devam edecek” sözlerini kaydetti.



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