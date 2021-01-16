Elektrik direğine çarpan aracın motoru yerinden fırladı: 1 ölü, 1 yaralı

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN´ın Didim ilçesinde, elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Eray Akkaya (22) yaşamını yitirdi, Erkan Ergun'u (47) ise kazada yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen aracın motoru da yerinden fırladı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Didim Akbük yolu Denizköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eray Akkaya yönetimindeki 09 YN 841 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı. Çarmanın şiddetiyle hurdaya dönen aracın motoru yerinden fırlarken sürücü Akkaya olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki Erkan Ergun ise yaralandı. Ergun, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Akkaya'nın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-01-16 18:48:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.