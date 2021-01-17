Kuşadası belediyelerin güç birliği ile değişiyor ve gelişiyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları ile Kuşadası’nın modern bir turizm kenti haline gelmeye başladığını belirtti.

Başkan Ömer Günel “Kentimizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na ve tüm ASKİ yetkililerine Kuşadası halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile sağlanan uyum ve iş birliği vatandaşlar tarafından da büyük takdirle karşılanıyor. Kuşadası’nın uzun yıllardır çözüm bekleyen alt yapı sorunları bir bir giderilirken, Kuşadalılar sürdürülen çalışmalardan son derece memnun. Türkmen Mahallesi, Balıkçılar Meydanı ve Kemal Arıkan Caddesi’nin ardından turistik çarşılarda, Barlar Sokağı’nda ve İkiçeşmelik Mahallesi’nde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülüyor. Kentin pek çok farklı noktasında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar neticesinde Kuşadası, 2021 turizm sezonunu yenilenmiş alt ve üst yapısı ile karşılayacak.

Altyapı sorunlarına köklü ve kalıcı çözüm

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile sağlanan uyumun ve iş birliğinin kente hizmet olarak döndüğüne dikkat çekerek “Güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek hedefiyle çıktığımız yolda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Çerçioğlu, bizlerin her zaman yanında oldu. Yürüttüğümüz ortak çalışmalarla kısa süre içerisinde kentimizin özellikle alt yapıdan kaynaklanan sorunlarının önemli bir kısmını uzun vadeli olarak çözmeyi başardık. Planlamalarımız dâhilinde çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de aynı tempoda devam edecek. Kentimizin içine girdiği değişim ve dönüşüm sürecine elinden gelen tüm katkıyı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere, tüm ASKİ yetkililerine ve Kuşadası Belediyesi ekipleri ile birlikte gece gündüz demeden mesai yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine şahsım, ekibim ve Kuşadası halkı adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Vatandaş çalışmalardan memnun

Yaklaşık 30 senedir Kuşadası’nda yaşayan Yıldırım Güneş, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin 1,5 senedir kent genelinde yaptığı alt ve üst yapı çalışmalarından memnuniyet duyduğunu belirterek “Bir turizm kenti olan Kuşadası 30 yıldır almadığı hizmeti bu dönemde almaya başladı. Kentimizin farklı yerlerinde gördüğümüz alt ve üst yapı yenileme çalışmaları bizleri çok mutlu ediyor. Özellikle son dönemde Kuşadası’nın çarşılarında yürütülen yenileme çalışmalarının turizme büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Güzel kentimiz Kuşadası’nın gelişimine katkı sunan başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel olmak üzere tüm emek harcayanlara çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Kuşadası’nda otel işletmeciliği yapan Erhan Özsular ise “ Kuşadası’nın değişimini büyük bir hayranlıkla izliyoruz. Kentimizin her köşesinde çalışma var. Bu çalışmalar sayesinde turizmde büyük bir patlama yaşanacağını düşünüyorum. Kuşadası’nı güzelleştirmek için büyük emek harcayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e çok teşekkür ederim” dedi.

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