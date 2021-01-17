Aydın BŞB'den filede orta oyuncu transferi

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AYDIN, (DHA)Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, kümede kalma mücadelesi veren Çan Gençlik Kalespor'dan orta oyuncu Emine Arıcı ile anlaştı. Vakıfbank altyapısında yetişen 24 yaşında, 1.92 boyundaki voleybolcu, profesyonel olarak Bayramiçspor, Alaşehir Belediyespor, Salihli Belediyespor, Pursaklar, Küçükyalı Yelken ve Edremit Altınoluk kulüplerinde görev aldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2021-01-17 13:08:29



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