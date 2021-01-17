Nazilli'de kamp başladı

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını zirve ortağı olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, ikinci yarı öncesi antrenmanların Nazilli etabını tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, 5 gün sürecek devre arası kampı için Antalya'ya gitti. Antalya'dan 21 Ocak'ta dönecek Nazilli, ikinci yarının ilk haftasında zirveyi paylaştığı Fethiyespor'u 28 Ocak'ta liderlik maçında ağırlayacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-01-17 13:08:31



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