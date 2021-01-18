ADÜ Eğitim Fakültesi 2020 Yılı Performans Toplantısı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi 2020 Yılı Performans Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, fakülte akademik çalışmalarına ve memnuniyet durum raporlarına dair bilgilendirme yapılarak her sene olumlu yönde bir artış olduğu belirtildi. Toplantı, öğrenci ve öğretim elemanı memnuniyetinde artış gözlemlenmesi ve akademik çalışmalara artan ivme ile devam edilmesinden dolayı öğretim elemanlarına teşekkür edilmesiyle sona erdi.



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