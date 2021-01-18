Kaymakam Soley aile ziyaretlerine yeniden başladı

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Korona virüs dolayısıyla ara verdiği aile ziyaretlerine yeniden başladı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley yoğun iş temposundan fırsat bulduğu her zamanı aile ziyaretleri ile değerlendiriyor ilçe halkının sorunlarını dinliyordu. Kaymakam Soley Korona virüs dolayısıyla ara verdiği aile ziyaretlerine yeniden başladı. Kaymakam Soley, Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Geçmez ve Cuma Mahallesi Muhtarı Yılmaz Donduran ile birlikte Cuma Mahallesi'ndeki Sabaz ailesinin evine konuk oldu. Ailenin sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Soley, ailenin çocuklarına test kitabı ve Nutuk hediye etti. Soley, Korona virüs dolayısıyla ara verdiği aile ziyaretlerini bundan sonra sıklıkla gerçekleştireceğini ifade etti.



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