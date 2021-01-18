Nazilli-Beydağ yolu ulaşıma kapatıldı Jandarma zincirsiz araçların geçişine müsaade etmiyor

Aydın’da dünden beri etkili olan soğuk hava ve yüksek kesimlerdeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren buzlanma ve kar yağışı dolayısıyla NazilliBeydağ yolu zincirsiz araçların geçişine kapatıldı.

Aydın’ın yüksek kesimlerinden dünden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası gece hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde NazilliBeydağ karayolunda oluşan buzlanma nedeniyle jandarma ekipleri Nazilli Aksu Köyü civarında yolu kesti. Zincirsiz araçların geçişine izin verilmeyen bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede kar yağışı ve kış şartlarının etkili olduğu belirtildi.

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