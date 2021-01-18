Bakan Selçuk, AK Parti Kongresi için Aydın'da

Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/ AYDIN (DHA)AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti 7'nci İl Kongresi'ne katılmak için Aydın'a geldi.
Bakan Selçuk, AK Parti Aydın 7'nci İl Kongresi´ne katılmak üzere saat 11.00'de Aydın'a geldi. Bakan Selçuk'un ilk ziyareti, Aydın Valiliği oldu. Öğrencilerin yöresel kıyafetlerle karşıladığı Selçuk'u, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve daire müdürleri karşıladı. Bakan Selçuk, Valilik Şeref Defteri´ni imzaladıktan sonra Aydın Valisi ve milletvekilleriyle basına kapalı görüşme yaptı. Bakan Selçuk, valilik ziyareti sonrası il kongresine katılmak üzere Atatürk Spor Salonu'na geçecek.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHANCemal YILDIRIM
2021-01-18 12:24:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.