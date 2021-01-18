AK Parti Sözcüsü Çelik: “2021’e maalesef vesayet çağrıları ile giriyoruz” AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aydın 7. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada bazı odakların, yeni yılda vesayet çağrıları yaptığına dikkat çekerek, “2020’ye Covid’le girdik, 2021’e maalesef vesayet çağrıları ile giriyoruz. Eğer biz beraber olmazsak, kuvvet ve dayanışma içinde olmazsak, bu kazanımlarımızı elimizden çalmak için pusuda bekleyenlerin çok olduğundan emin olun. Bu salonlarda ortaya koyduğumuz dayanışma hiçbir zaman yıkılmaz, geçilmez, hiçbir zaman yenilmez, çünkü millet yenilmez” dedi.

AK Parti Aydın 7.Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans katılımıyla gerçekleştirildi. Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti MKYK, MYK üyesi ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Aydın koordinatörü Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Aydın milletvekilleri, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti'li belediye başkanları ve delegeler katıldı. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Ömer Özmen il başkanı olarak yeniden seçildi.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, “Biz büyük bir aileyiz, kutlu bir davanın sahipleriyiz. Bugüne kadar nasıl hep birlikte gayret ettiysek bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde kardeşliğimizi pekiştirerek, inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise, coşkulu bir şekilde 17 ilçede de kongreleri tamamladıklarını ifade etti.



Bakan Selçuk: “Memleketimize hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için buradayız”

Baba ocağı Aydın’da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İnşallah bu davada daha güzel günlerde buluşmak için buradayız. 19 yıldır elden ele ulaştırdığımız memleketimize hizmet bayrağımızı daha ileriye taşımak için buradayız. AK Parti her türlü vesayet odaklarına darbe heveslilerine diktatörlük özlemiyle kendi karanlık geçmişinin tek parti dönemlerinin hayallerini kuranlara karşı dik duruşun adresi oldu. 19 yıldır insan odaklı projelerle Türkiye’yi şimdiki seviyesine taşıdık. Bugün baktığımız zaman yarım milyona aşkın yaşlı ve engelli vatandaşımızı evde bakım desteği veriyoruz. 130 bin çocuğumuza sosyal ve ekonomik destek sağlıyoruz. 18 yıl önce 1,5 milyar TL’den aldığımız sosyal yardım miktarı, bugün 70 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Sosyal koruma kalkanı kapsamında da Covid salgını süresince 45 milyar TL’yi aşkın yardımı vatandaşımıza ulaştırdık” diye konuştu.

Bakan Selçuk, bu yıl başka gelişmelere de şahit olduklarını ifade ederek, “Kimin sözcüsü olduğu belli olmayanların felaket ve gözyaşı saydığı Ayasofyai Kebir Camii hamdolsun tekrar kadim hüviyetine kavuştu” dedi.



“Aydın’a ALO 144 Sosyal Yardım Hattı kurulacak”

Bakan Selçuk konuşmasında Aydınlılara bir müjdesinin olduğunu açıklayıp, “Önümüzdeki günlerde Aydın’a ALO 144 Sosyal Yardım Hattı için bir lokasyon açacağız. Çağrı merkezimizde Aydınlı gençlerimize yeni istihdam imkanı sunacağız” dedi.



“Tüm kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Bakan Selçuk, kimsenin kökenine bakmadan kadınların yanında yer almaya devam edeceklerini belirterek, “Sözüm ona kadın hakları savunuculuğu yapanlar da şiddet, taciz tecavüz kendi içlerinde gerçekleştiğinde üç maymunu oynuyorlar, kadınlar arasında ayrım yapıyorlar. Ama biz bunlara da sessiz kalmayacağız. Bugüne kadar olduğu kadar bundan sonra da kimliğine, kökenine ya da siyasi kimliğine bakmadan, tüm kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuşmasını bitirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise, “Bir düğün günü olarak adlandırabileceğimiz, bu büyük buluşmada hakikaten bu coşkuyu görmek bizler için de büyük bir mutluluk oldu. iyi ki bugün buradayız, iyi ki gelmişiz” dedi.



“2021’e maalesef vesayet çağrıları ile giriyoruz”

Kongreye katılan AK Parti AK Parti MKYK, MYK üyesi ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı konuşmada Türkiye’de demokrasi mücadelesinin bedelinin ağır olduğunu belirterek, “Demokrasinin milletin iradesinin yeniden hakim olmasının adıydı bizim iktidara gelişimiz. Bakın o, sözdeözde Cumhurbaşkanı diyerek, Aydın’ın evladı Başbakanı bu memlekette şehit verdik. ‘Tahkikat Komisyonu kurulmasaydı ihtilal olmaz’ dediler. ‘Şu kanunlar çıkmasaydı ihtilal olmazdı’ dediler. 'Erken seçime gitse ihtilal olmazdı' diyorlar şimdi. Biz bir başbakanı ve bakanları şehit vermiş, bu kadar büyük demokrasi mücadelesi vermiş bir halkız. Cumhurbaşkanımıza ‘Sözde Cumhurbaşkanı’ diyenlerin ismi tarihte anılmayacak. Ama Cumhurbaşkanımıza 'Özde Cumhurbaşkanı' diyenler, bu salonda var olacak. Şunu unutmayalım, Türkiye’de demokrasi mücadelesinin bedeli ağırdır. Demokrasi mücadelesi verenler, asla yorulmamalıdır. Demokrasi mücadelesi verenler, asla dikkat kaybına uğramamalıdır. 2020’ye Covid’le girdik, 2021’e maalesef vesayet çağrıları ile giriyoruz. Tekrar başörtüsüne düşmanlık etmekten bahsediyorlar. Tekrar ihtilal çağrıları yapıyorlar, tekrar tekrar demokrasimizi imha edeceklerini söylüyorlar. Eğer biz beraber olmazsak, kuvvet ve dayanışma içinde olmazsak, bu kazanımlarımızı elimizden çalmak için pusuda bekleyenlerin çok olduğundan emin olun. Bu salonlarda ortaya koyduğumuz dayanışma hiçbir zaman yıkılmaz, geçilmez, hiçbir zaman yenilmez, çünkü millet yenilmez. Bu özdesözde Cumhurbaşkanı meselesinin ilk dillendirilişi 27 Nisan 2007’de muhtıra verilmeden önce yapılan basın toplantısıdır. Demek ki bugün bu cümleyi ifade edenler, gerçek bir demokratik çizgiyi takip etmiyorlar. Türkiye’de muhtıra verme geleneği ortadan kalktı. Ama maalesef muhtıra siyaseti CHP’de devam ediyor. Eğer demokrasiyi biz bu kadar güçlü tutmasaydık, bugün ifade ettikleri o demokratik sözlerin hiçbirini ifade etmeyeceklerdi, aynı vesayeti sürdüreceklerdi” diye konuştu.

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